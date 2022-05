PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 8 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Lens s'impose à Reims (2.20)

C’est un match ô combien important pour le Racing Club de Lens. Actuellement huitièmes au classement, les Sang et Or sont toujours dans le bon wagon pour arracher une place qualificative en coupe d’Europe. Ils restent d’ailleurs sur une bonne série de cinq rencontres sans défaites, n’ayant perdu qu’une seule fois sur leur cinq derniers déplacements. Ce bilan à l’extérieur est très positif à l’heure d’aborder cette ultime ligne droite qui pourrait ainsi récompenser la belle saison lensoise. En face, si Reims va mieux depuis quelques semaines, cette équipe souffre encore à Auguste-Delaune. Avec un seul succès à domicile sur les six derniers matches, les Rémois sont toutefois parvenus à assurer leur maintien assez tôt pour vivre une fin d’exercice plus tranquille. Ce potentiel relâchement pourrait profiter aux Lensois pour partir avec les trois points. Un pari coté à 2.20.

Les autres options :

Lyon gagne à Metz par au moins deux buts d'écart (1.96)

L'Atalanta bat la Spezia et Zapata buteur (2.20)

Le FC Séville ne perd pas à Villarreal et les deux équipes marquent (2.50)

West Ham gagne à Norwich (1.80)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 42.69