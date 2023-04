PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 9 avril - Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Nantes (1.94)

Attention à la chute après l’euphorie pour le Football Club de Nantes. Les Canaris viennent, en effet, de s’offrir le luxe de disputer une deuxième finale de Coupe de France consécutive, provoquant de magnifiques scènes de joies à la Beaujoire. Mais en championnat, le maintien est loin d’être acquis pour les joueurs d’Antoine Kombouaré, d’autant plus qu’ils n’ont pris qu’un point sur neuf possibles lors de leurs trois dernières rencontres à domicile. Monaco doit donc en profiter pour rester proche du podium. Et le club de la principauté peut s’appuyer sur ses excellents résultats en déplacement, alors qu’ils n’ont plus perdu hors de leurs bases depuis le 23 octobre, toutes compétitions confondues. Dans ce contexte, une nouvelle victoire monégasque semble tout à fait probable.

Pariez sur Nantes - Monaco ici !

Les autres options :

Marseille gagne à Lorient (1.64)

Rennes ne perd pas à Lyon (1.62)

L'Atlético Madrid gagne sur la pelouse du Rayo Vallecano (1.86)

Le Sporting gagne sur la pelouse de Casa Pia et plus de 1,5 but dans le match (1.62)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 15.53