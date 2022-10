PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 9 octobre - Ligue 1

Notre pronostic : Lens gagne à Lille (2.70)

Pour chacun de ces deux clubs, il s'agit d'un des matches les plus importants de l'année, si ce n'est LE plus important. Les Lillois ont un très mauvais souvenir de la saison dernière lorsque les Lensois, il y a quelques mois seulement, étaient venus s'imposer grâce à des buts de Frankowski et Kalimuendo (2-1). Les Sang-et-Or pourraient très bien refaire le coup car leur début de championnat est incroyable avec une invincibilité qui perdure et une 4e place provisoire. Les Lensois pourraient même, en cas de succès, passer devant Marseille, revenir à deux points du leader parisien et surtout, prendre onze longueurs d'avance sur le LOSC qui réalise un début de saison plutôt moyen. C'est pourquoi je miserais sur l'équipe avec le plus de certitudes et la plus en forme pour s'imposer. Je vous propose donc la victoire du Racing pour une cote de 2.70 !

