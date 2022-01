PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 10 janvier – CAN 2022

Notre pronostic : le Maroc ne perd pas face au Ghana et les deux équipes marquent (2.55)

C'est une superbe affiche qui nous attend cet après-midi pour le premier tour de la CAN. Le Maroc, finaliste malheureux de la Coupe Arabe face à l'Algérie, reste sur une bonne lancée. Les Marocains se sont inclinés aux tirs au but. De fait cela n'interrompt pas leur remarquable série de vingt-neuf matches consécutifs sans défaite. Ils restaient même sur douze victoires de suite avant cette finale face à l'Algérie. Le Ghana a perdu trois fois lors de ses dix dernières rencontres dont une en amical pour préparer la CAN contre l'Algérie le 5 janvier. La dernière confrontation entre le Maroc et le Ghana avait vu les Lions de l'Atlas s'imposer (1-0). Je pense que cette fois il y aura plus de buts et je ne vois pas les Marocains perdre !

Les autres options :

Le Sénégal bat le Zimbabwe par au moins deux buts d’écart (1.64)

Le Gabon ne perd pas face aux Comores et au moins deux buts (1.78)

La Guinée bat le Malawi et moins de 3,5 buts (1.78)

Cote totale des quatre paris africains : 13.25