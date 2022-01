PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 11 janvier – CAN

Notre pronostic : l’Egypte ne perd pas contre le Nigéria et au moins deux buts (2.05)

Très gros choc à suivre dans le groupe D entre les deux favoris de cette poule : le Nigéria et l’Egypte. Les Nigérians ont bien fini l’année 2021 avec quatre victoires, une défaite et un nul lors de leur dernier match face au Cap-Vert. Ils sont invaincus de leur groupe de qualification pour cette CAN mais attention à l’Egypte qui fait aussi partie des favoris pour le titre. Les Egyptiens, portés par Salah, sont quasiment invincibles en compétitions officielles sur le continent africain. Si l’on excepte la Coupe Arabe, les Pharaons restent sur quinze matches de rang sans défaite. C’est pourquoi je ne les vois pas perdre cette rencontre. Je pense même qu’elle sera belle. Je vois au moins deux buts dans la rencontre. Un pari pour doubler la mise !

Pariez sur Nigéria – Egypte ici !

Les autres options :

L’Algérie bat la Sierra Leone par au moins trois buts d’écart (1.90)

La Guinée Bissau ne perd pas contre le Soudan et au moins deux buts (1.98)

Cote totale des trois paris sur la CAN : 7.71