PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 13 novembre – Coupe du monde

Notre pronostic: la Tunisie s’impose en Guinée Equatoriale (1.70)

Victorieuse 3-0 à domicile contre la Guinée Equatoriale, la Tunisie, leader de son groupe (10 pts), sera qualifiée dès ce soir pour la suite des éliminatoires de la zone Afrique en cas de victoire à Malabo, comme il y a deux ans presque jour pour jour (1-0). Les partenaires de Wahbi Khazri n’ont toujours pas encaissé le moindre but dans le groupe B et comptent trois succès et un nul en quatre rencontres. Sur le papier, les Tunisiens sont largement supérieurs aux Guinéens. A eux de la prouver sur le terrain comme ils l’ont fait à l’aller à Radès. Si j’ai raison, vous passerez une cote de 1.70.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Le Cap Vert bat la Rép. Centrafricaine (1.56)

La Côte d’Ivoire bat le Mozambique (1.20)

La Zambie bat la Mauritanie (1.60)

Le Nigéria gagne en Libye (1.23)

Le Cameroun gagne au Malawi (1.28)

Cote totale pour les six paris africains: 8.02

