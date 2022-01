PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 18 janvier – CAN

Notre pronostic : le Maroc n’est pas mené à la mi-temps, ne perd pas face au Gabon et moins de 2,5 buts (1.66)

Duel au sommet dans le groupe C ! Le Maroc est assuré de jouer la phase finale de la CAN. Les Marocains ont remporté leurs deux premières rencontres face au Ghana et aux Comores. Il ne leur reste plus qu'à s'accrocher à la tête du groupe. Pour cela c'est simple, il ne faudra pas perdre contre le Gabon, 2e avec deux points de retard grâce à son succès contre les Comoriens et son nul face aux Ghanéens. Je ne pense pas que cela arrivera. La défense du Maroc s'est montrée solide et je pense qu'elle parviendra à contenir les assauts de ses adversaires. Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur le N2 à la pause et à la fin de la rencontre. Le point du nul suffisant, je ne suis pas convaincu de voir les Lions de l'Atlas l'emporter. Comme souvent lors de cette coupe, je rajouterais le fait qu'il y ait moins de 2,5 buts. Un MyMatch coté à 1.66, qui peut servir de base dans un combiné regroupant les trois autres rencontres.

Pariez sur Gabon – Maroc ici !

Les autres options :

Le Ghana bat les Comores sans encaisser de but (1.58)

Le Sénégal bat le Malawi et moins de 3,5 buts (1.66)

La Guinée bat le Zimbabwe (1.70)

Cote totale des quatre paris sur la CAN : 7.40