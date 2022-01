PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 19 janvier - CAN

Notre pronostic : l'Égypte gagne contre le Soudan, moins de 2,5 buts dans le match (2.25)

L'Égypte doit assumer son statut. En effet, les Pharaons ont mal débuté la compétition en s'inclinant contre le Nigeria (0-1) avant de réagir timidement face à la Guinée Bissau (victoire 1-0). Si l'équipe a souvent la maîtrise du jeu, elle rencontre des difficultés sur le plan offensif et peine à marquer. En face, le Soudan apparaît comme l'adversaire le plus abordable du groupe. Les Soudanais ont d'ailleurs subi quasiment toute la rencontre face au Nigeria. La marche paraît une nouvelle fois trop haute. Je vois, toutefois, une rencontre peu prolifique et vous propose de miser sur un succès égyptien avec moins de 2,5 buts inscrits dans le match. Un pari coté à 2.25.

Pariez sur Egypte - Soudan ici !

L'autre option :

Le Nigeria bat la Guinée Bissau et plus de 1,5 but dans le match (2.10)

Cote totale des deux paris sur la CAN : 4.73