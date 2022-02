PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 2 février – CAN ½ finale

Notre pronostic: le Sénégal ne perd pas contre le Burkina-Faso et moins de 2,5 buts dans le match (1.56)

Si le Sénégal part logiquement favori (1.85) contre le Burkina-Faso en ½ finale de la CAN, il n’est cependant pas à l’abri de se faire accrocher dans le temps réglementaire. En effet, les Etalons n’ont perdu que face au pays organisateur camerounais (2-1) lors du match d’ouverture après avoir posé de sérieux problèmes aux Lions Indomptables et n’ont ensuite concédé que deux buts en quatre rencontres. En ¼ de finale, ils ont créé l’exploit en éliminant la Tunisie (1-0). Par ailleurs, lors des douze dernières confrontations, on a assisté à sept nuls pour seulement trois succès des Lions de la Teranga. Et à la CAN, ce duel s'est terminé trois fois sur quatre sur un score de parité. Alors plutôt que de jouer la victoire sèche des Sénégalais, je vous conseille de vous couvrir avec le 1N et moins de 2,5 buts car une prolongation n’est pas à exclure. A vous de voir !

Fiabilité : 70 %

