PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 23 janvier – CAN 1/8 de finale

Notre pronostic : le Nigéria bat la Tunisie (1.76)

Début de la phase finale de la CAN aujourd’hui ! Je vous propose de parier sur la rencontre de 20h entre le Nigéria et la Tunisie. Les Super Eagles se sont montrés impériaux lors de la phase de poule en s’imposant à trois reprises contre l’Egypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. Ils n’ont même pris qu’un seul but lors de ces rencontres. Premiers du groupe D ils sont tombés sur un troisième. La Tunisie n’a gagné qu’un seul match, face à la Mauritanie (4-0) pour deux défaites contre la Gambie et le Mali. C’est très inquiétant pour cette sélection. Je pense que la marche sera bien trop haute ce soir. Je vois les Nigérians s’imposer pour une cote de 1.76 !

L’autre option :

Pas de vainqueur entre le Burkina Faso et le Gabon (2.95)

Cote totale des deux paris sur la CAN : 5.19