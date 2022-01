PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 25 janvier – CAN

Notre pronostic : le Sénégal bat le Cap-Vert et au moins deux buts (2.15)

En plus d'être touché par le Covid-19, l'effectif du Cap-Vert doit faire face à une intoxication alimentaire. Cinq joueurs sont contaminés. La préparation n'est pas vraiment idéale alors que ce huitième de finale face au Sénégal arrive. Les Capverdiens ont réussi à terminer parmi les meilleurs troisièmes et vont tout donner pour aller encore plus loin même si cela sera très difficile. Le Sénégal est invaincu pour le moment avec une victoire (1-0) face au Zimbabwe et deux scores nuls et vierges contre la Guinée et le Malawi. Je pense que les carrences offensives vont se gommer en phase finale. Je pense que les Sénégalais vont s'imposer et je vois au moins deux buts dans cette rencontre pour une cote de 2.15 !

Pariez sur Sénégal – Cap Vert ici !

L’autre option :

Le Maroc bat le Malawi et moins de 3,5 buts (1.64)

Cote totale des deux paris sur la CAN : 3.53