PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 26 janvier - CAN - 1/8 de finale

Notre pronostic: prolongation entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte (3.00)

La Côte d'Ivoire a certes montré plus de qualités que l'Egypte, notamment en attaque, depuis le début de la CAN (victoires 1-0 contre la Guinée Equatoriale et 3-1 face à l'Algérie pour un nul 2-2 contre la Sierra Leone) mais son bilan face aux Pharaons en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations est tout simplement catastrophique: un succès en 1990, trois nuls et huit défaites ! De son côté, l'Egypte peut s'appuyer sur une défense très solide depuis le début de la compétition: défaite 1-0 face au Nigéria, puis deux victoires 1-0 contre la Guinée et le Soudan. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas vraiment surpris que ce choc des 1/8 de finale nécessite une prolongation pour départager ces deux sélections. Si j'ai raison, vous multiplierez votre mise par 3. A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

L'autre option :

Le Mali bat la Guinée Equatoriale (1.72)

Cote totale pour les deux paris africains: 5.16

