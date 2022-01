PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 29 janvier - CAN 1/4 de finale

Notre pronostic: le Cameroun bat la Gambie, Aboubakar ou Toko-Ekambi buteur (1.84)

Vainqueur du Burkina-Faso (2-1) et de l'Ethiopie (4-1), le Cameroun a été accroché par le Cap-Vert (1-1) alors qu'il était déjà qualifié pour le tour suivant. En 1/8 de finale, les Lions ont bénéficié de circonstances très favorables pour s'imposer 2-1 face aux Comores. Je ne vois pas comment le pays organisateur pourrait se faire accrocher par l'une des révélations de la CAN. Tout simplement parce que le Cameroun est supérieur à la Gambie et peut-être aussi parce tout sera fait pour que les Lions restent indomptables devant leur public. Et comme le duo Vincent Aboubakar (6) et Karl Toko-Ekambi (3) ont inscrit les neuf buts de leur sélection, je vous conseille fortement de leur faire confiance pour atteindre les 1/2 finales.

Fiabilité : 60 %

L'autre option :

Nul entre le Burkina-Faso et la Tunisie (2.75)

Cote totale pour les deux paris africains: 5.06

