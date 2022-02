PRONOS PARIS RMC Le pari africain du 6 février – CAN Finale

Notre pronostic : le Sénégal bat l’Egypte (2.15)

Après une phase de poule compliquée avec deux nuls et une victoire pour un seul but marqué contre le Zimbabwe, le Sénégal est monté en puissance à partir des huitièmes de finale. Les Sénégalais ont sorti le Cap-Vert (2-0), la Guinée Equatoriale (3-1) puis le Burkina Faso (3-1) pour se hisser jusqu’en finale. Ils tenteront de faire mieux que lors de la dernière édition où ils avaient aussi atteint ce stade de la compétition avant d’échouer contre l’Algérie. C’est la troisième fois qu’ils disputeront l’ultime rencontre pour soulever la coupe après 2002 et donc 2019. L’Egypte a déjà remporté la CAN sept fois et a participé à deux autres finales. Les Pharaons sont spécialistes de ce tournoi mais attention ! Leur parcours est plus efficace qu’impressionnant. Ils ont sorti le pays hôte, le Cameroun, en demi-finale. Avant cela ils avaient éliminé le Maroc puis la Côte d’Ivoire. Lors de ces trois rencontres, ils sont allés en prolongation. Je pense que le Sénégal va rompre la malédiction et gagner dans le temps réglementaire. Un pari pour plus que doubler la mise !

