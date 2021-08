PRONOS PARIS RMC Le pari athlétisme du 1er août Jeux Olympiques - finale 100m (H)

Notre pronostic : Su Bingtian s'impose et remporte la médaille d'or (5.00)

Pour la première fois depuis 2004 et Justin Gatlin, un autre athlète qu'Usain Bolt sera sacré à l'épreuve du 100m aux Jeux Olympiques. Un coup de tonnerre a eu lieu en demi-finale un peu plus tôt dans la journée avec l'élimination du grand favori Trayvon Bromell, qui s'est ajoutée à celle du Français Jimmy Vicaut, un peu moins surprenante. L'Américain Ronnie Baker part favori avant la course mais plusieurs autres athlètes se sont démarqués lors des demi-finales. Je pense notamment au Chinois Bingtian Su, qui a réalisé une performance supersonique avec un chrono à 9"81. Il a par ailleurs établi un nouveau record d'Asie. S'il y a un coup à tenter, il est là ! Je vous propose donc de parier sur la victoire de Bingtian Su en finale du 100m pour une cote exceptionnelle de 5.00 ! Bonne chance à tous !

