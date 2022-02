PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 février – NBA

Mon pronostic : la Nouvelle Orléans bat Miami (2.60)

C’est une rencontre assez difficile à pronostiquer ! La Nouvelle Orléans est actuellement en forme et enchaîne les victoires après une période plus compliquée. Les Pelicans peuvent surtout compter sur l’arrivée de C.J. McCollum, après plus de huit ans de bons et loyaux services à Portland. C’est un joueur qui peut permettre de donner un élan supplémentaire à un groupe qui a les capacités de faire encore mieux cette saison. En face, Miami est une équipe très solide. Toutefois, l’actuel leader de la conférence Est enchaîne son sixième déplacement. Un road trip qui risque de jouer sur le plan physique. C’est pourquoi je miserais sur une victoire des Pelicans (2.60). Vous pouvez y ajouter plus de 19,5 points marqués par les deux très bons Butler et Adebayo du côté de Miami. Un MyMatch coté à 12.50 !

Pariez sur Nouvelle Orléans – Miami ici !