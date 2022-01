PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 janvier – NBA

Mon pronostic : Milwaukee gagne à Charlotte (1.78)

Après leur affrontement d’il y a deux jours, Charlotte et Milwaukee se retrouvent une nouvelle fois au Spectrum Center. Les Hornets s’étaient imposés de douze points (114-106). Rozier, Bridges, Lamelo Ball et Oubre ont été énormes pour contrer le duo Antetokounmpo/Middleton, auteurs de soixante-dix points à eux deux. Charlotte a ainsi obtenu sa deuxième victoire consécutive après le carton face à Detroit. Les Bucks, eux, n’ont remporté qu’une seule rencontre lors des quatre derniers matches qu’ils ont disputés. Je pense tout de même qu’ils vont réagir et prendre leur revanche. Je joue donc le succès de Milwaukee pour une cote de 1.78 !

Mon MyMatch :

Milwaukee + Antetokounmpo marque au moins 30 pts + Rozier marque au moins 20 pts (4.80)