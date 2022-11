PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 novembre 2022 - NBA

Mon pronostic : Philadelphie s'impose à Atlanta (1.96)

Je vais miser sur l'aspect fraîcheur aujourd'hui ! Philadelphie n'a pas joué depuis le 8 novembre alors qu'Atlanta a fait face au Jazz hier soir (défaite 119-125). Même si les Hawks sont en back to back à domicile avec la possibilité de se reposer chez eux, ce n'est jamais facile d'enchaîner. Ils ont laissé des plumes face à Utah et seront surement fatigués. De leur côté, les Sixers restent sur trois victoires à l'extérieur avec notamment un succès référence sur le parquet des Bulls. Ils ont également gagné leur dernier match à domicile face à Phoenix, ce qui n'est pas une mince affaire contre une des meilleures équipes de la ligue. En l'absence de James Harden (blessé au pied), le duo Embiid-Capela marche très bien et d'autres joueurs comme Tyrese Maxey ou Tobias Harris apportent leur pierre à l'édifice. Je vois donc Philadelphie l'emporter sur le parquet des Hawks !

Pariez ici sur Atlanta - Philadelphie !

Le Super Combo de Stephen :

Victoire de Philadelphie

+ Victoire de Dallas

+ Victoire de Miami

+ Victoire de la Nouvelle-Orléans

Cote totale : 5.15