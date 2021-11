PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 novembre – NBA

Mon pronostic : Toronto s’impose à Boston (2.10)

Le début de saison des Celtics est très compliqué. Ils ne sont que 11e de la Conférence Est avec un bilan de quatre victoires et six défaites. A domicile cela est catastrophique pour Boston qui n’a pas remporté la moindre rencontre en trois duels. L’absence de Jaylen Brown est forcément préjudiciable pour sa franchise qui va être handicapée. Les Raptors ont, eux, un bilan parfait en déplacement avec quatre succès. Paradoxalement c’est à domicile que cela est plus difficile alors qu’ils ont retrouvé leur salle après en avoir été privé lors de la saison dernière. Je pense que Toronto peut s’imposer sur le parquet de Boston pour une belle cote de 2.10 !

Mon MyMatch :

Tatum marque au moins 25 pts + Van Vleet marque au moins 20 pts + Van Vleet réalise au moins 7 passes décisives (5.50)

