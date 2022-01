PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 janvier – NBA

Mon pronostic : Toronto s’impose face à Phoenix (2.55)

Belle affiche cette nuit à la Scotiabank Arena ! Toronto cartonne en ce moment. Les Raptors sont actuellement sur une très belle série de cinq succès de suite et ont obtenu deux victoires références à Milwaukee et face à Utah. La franchise canadienne peut aussi et surtout compter sur un Fred VanVleet stratosphérique depuis quinze jours ! A ce niveau-là, cette équipe est capable de battre n’importe quel adversaire. En face, Phoenix reste l’une des meilleures équipes de NBA. Les Suns ont, toutefois, lourdement chuté à domicile face à Miami. Une défaite qui peut faire mal pour une équipe qui compte toujours quelques absents. Je miserais donc la victoire de Toronto. Un beau pari coté à 2.55 !

Pariez sur Toronto-Phoenix ici !