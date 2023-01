PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 janvier – NBA

Mon pronostic : Milwaukee gagne à Atlanta (1.72)

Milwaukee reste sur une belle victoire à New York (111-107) et pointe à la 3e place de la Conférence Est avec vingt-six succès depuis le début de la saison. Les Bucks sont supérieurs à Atlanta mais attention car les Hawks réussissent bien contre eux avec déjà deux duels remportés sur trois. Cependant Milwaukee avait pas mal d’absents et cette fois c’est Atlanta qui devra faire sans de nombreux joueurs importants dont Capela. Je pense que son forfait va permettre à Giannis Antetokounmpo de se régaler. Je miserais donc sur le succès des Bucks en déplacement pour une cote intéressante de 1.72 !

Mon MYMATCH :

Victoire de Milwaukee + Murray marque au moins 20 pts + Young marque au moins 20 pts (4.30)

Mon Combo jackpot :

Le MYMATCH sur Atlanta - Milwaukee + Mc Collum marque au moins 25 pts lors du match entre Boston et la Nouvelle-Orléans + Turner fait au moins 9 rebonds lors de la rencontre entre New York et Indiana + Memphis bat San Antonio + Sacramento bat Houston (23.93)