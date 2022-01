PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 12 janvier – NBA

Mon pronostic : Brooklyn s’impose à Chicago (2.00)

C’est une énorme affiche cette nuit entre le leader et son dauphin ! Chicago est actuellement en très grande forme. Les Bulls ont remporté dix de leurs onze derniers matches et s’affirment comme étant l’une des meilleures franchises de NBA. Difficile de savoir comment les arrêter. Mais son adversaire est une bête blessée. Brooklyn fait, en effet, preuve d’une étrange irrégularité depuis plusieurs semaines. Les Nets viennent notamment de subir une défaite qui fait tâche à Portland. Il faut donc se méfier de l’orgueil de cette équipe. Cette rencontre est l’occasion d’envoyer un message fort à la concurrence : à savoir que même s’il y a certaines carences sur le plan collectif, les individualités sont bien trop fortes et peuvent faire la différence dans un tel match, surtout avec le retour de Kyrie Irving. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Brooklyn. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

