PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 avril Play-in NBA

Mon pronostic : Atlanta élimine Charlotte (1.47) !

Match couperet la nuit prochaine entre les Hawks et les Hornets ! Le vainqueur de cette rencontre unique affrontera Cleveland pour se qualifier pour les Playoffs, le vaincu sera officiellement en vacances. Pour ce type de paris, je m'appuie avant tout sur la dynamique du moment et Atlanta a terminé très fort en saison régulière. N'oublions pas que les partenaires de Trae Young étaient finalistes de la Conférence Est la saison dernière. Je vous conseille donc de miser sur une victoire d'Atlanta et je vous propose le MyMatch suivant : succès des Hawks, 25 points pour Young, 20 points pour Ball et 13 rebonds pour Capela pour une cote supérieure à quatre (4.20) !

Pariez sur Atlanta - Charlotte ici