PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 février - NBA

Mon pronostic : New York bat Brooklyn, Brunson, Dinwiddie et Randle s'illustrent (6.00) !

La saison des Nets est complètement chamboulée ! Durant et Irving partis, l'effectif est en chantier et cela devrait prendre pas mal de temps pour trouver une osmose entre tous les nouveaux joueurs. Cela se ressent déjà au niveau des résultats puisque Brooklyn a perdu trois de ses quatre derniers matches. Les Knicks, eux, sont dans une bonne série de trois succès en quatre matches et ils veulent enfin battre le rival cette saison (ils ont perdu les deux confrontations depuis le début de la saison régulière). Je joue donc la victoire des Knicks et j'y ajoute 20pts pour Dinwiddie, 25pts pour Brunson et 20pts pour Randle pour toucher une cote de 6.00 via un MyMatch !

Pariez sur Knicks - Nets ici