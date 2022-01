PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 janvier – NBA

Mon pronostic : Antetokounmpo (Milwaukee) marque au moins 30 points et Curry (Golden State) en inscrit au moins 25 ! (2.50 via MyMatch)

C’est un match très intéressant qui nous attend cette nuit en NBA. Les Bucks restent sur deux défaites lors d’une double confrontation à Charlotte. Il leur faut réagir chez eux car ils n’ont remporté qu’une seule rencontre sur les cinq dernières qu’ils ont disputées. C’était à Brooklyn le 8 janvier. Auparavant ils en avaient perdu deux à domicile face à Detroit et Toronto. Deux grosses contre-performances. Les Warriors ne vont pas beaucoup mieux avec un succès face à Cleveland sur les quatre derniers matches. Golden State reste même sur trois revers lors de ses trois derniers déplacements à Memphis, à la Nouvelle-Orléans et à Dallas. Cette rencontre est tellement compliquée à pronostiquer que je miserais plutôt sur un MyMatch avec Antetokounmpo marquant au moins trente points et Curry en inscrivant au moins vingt-cinq. Un pari qui me paraît extrêmement intéressant coté à 2.50 !

Pariez sur Milwaukee – Golden State ici !