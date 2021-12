PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 décembre - NBA

Mon pronostic : Brooklyn bat Toronto, 20pts pour Harden, 25pts pour Durant (2.55) !

Brooklyn assume tranquillement son statut de leader de la Conférence Est et devrait le confirmer une nouvelle fois la nuit prochaine au Barclays Center contre Toronto ! Les Raptors, onzième du classement, est dans une bonne passe mais cette franchise manque cruellement de régularité à cause des absences répétées de certains cadres comme Pascal Siakam. Je pense que les Nets feront la différence ce soir donc je les joue vainqueurs, et j'y ajoute deux marqueurs via un MyMatch : victoire de Brooklyn, James Harden marque au moins 20 points, Kevin Durant marque au moins 25 points (2.55) !

