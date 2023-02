PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 février - NBA

Mon pronostic : Milwaukee bat Boston, 20pts pour White, 25pts pour Antetokounmpo (2.25) !

Choc en NBA la nuit prochaine entre les deux meilleures franchises de la Conférence Est ! Porblème : Boston va se présenter à Milwaukee avec une équipe fortement diminuée. Les Bucks, qui possèdent le meilleur bilan de la Ligue à domicile, devraient en profiter pour se rapprocher du bilan des Celtics (deux victoires d'écart). Je vous propose donc de miser sur une victoire de Milwaukee et d'y ajouter au moins 20pts pour White et au moins 25pts pour Antetokounmpo via un MyMatch (2.25) !

