PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 juillet Finale NBA

Mon pronoctic : Milwaukee bat Phoenix par au moins 8 points d'écart (2.25)

Match 4 très important dans cette finale de NBA entre Milwaukee et Phoenix ! Après avoir perdu les 2 premiers matches, les Bucks se sont enfin lancés en obtenant leur première victoire et je pense qu'elle va leur faire le plus grand bien. Un homme s'est distingué notamment : Giannis Antetokounmpo. Auteur de 41 et 42 points lors deux dernières confrontations, l'ailier de 26 ans est plus que jamais l'atout majeur qui peut amener Milwaukee chercher ce titre. Je vous conseille donc de parier sur une victoire de Milwaukee contre Phoenix par au moins 8 points d'écart (2.25), d'autant plus qu'une troisième défaite assurerait pratiquement le titre aux Suns...

Mes paris annexes

G. Antetokounmpo marque au moins 35 points (1.80)

G. Antetokounmpo marque au moins 40 points (2.75)

Victoire de Milwaukee + G. Antetokounmpo marque au moins 30 pts + D. Booker marque au moins 25 pts + K. Middleton marque au moins 20 pts (3.75 via MyMatch)

Pariez sur Milwaukee - Phoenix ici !