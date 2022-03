PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 mars – NBA

Mon pronostic : Utah bat Milwaukee (2.05)

Très beau match à suivre cette nuit en NBA. Le Jazz est 4e à l’Ouest et reste sur un bon succès contre Sacramento (134-125). Il alterne les victoires à domicile et les défaites à l’extérieur depuis quelques rencontres. Dans son antre Utah n’a perdu que dix duels depuis le début de la saison régulière et demeure sur une série de neuf succès de rang à Salt Lake City. Les Bucks ont connu un coup d’arrêt sur le parquet de Golden State (122-109) alors qu’ils avaient enchaîné six victoires consécutives. Je pense que la cote du Jazz est très intéressante et c’est pourquoi je mettrais une petite pièce pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Utah – Milwaukee ici !