PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 septembre – Euro

Mon pronostic : la France bat l’Italie par au moins 6 points d’écart (1.94)

L’équipe de France a un tableau ouvert et peut espérer réaliser quelque chose de grand dans ce tournoi. Il faudra tout de même faire mieux que face à la Turquie, contre qui les Bleus se sont fait très peur. Mais ils auront aujourd’hui l’avantage psychologique face à un adversaire qui ne les a plus battus depuis onze matches et 19 ans, jour pour jour. L’Italie manque d’armes et va énormément souffrir dans la raquette. Cette équipe va peiner à exister sur le plan physique et tentera sa chance sur les tirs à 3 points. Je vois donc la France l’emporter solidement, avec pourquoi pas une grande prestation de Fournier et Gobert, qui pourrait se rappeler au bon souvenir de Tokyo l’année dernière.

Mon pari de folie : la France gagne par au moins 6 points d’écart et Fournier inscrit 20 points (3.65)

Mon marqueur de folie : Gobert inscrit au moins 20 points (3.50)

