PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 décembre – NBA

Mon pronostic : les Lakers s’imposent à Dallas (2.10)

Voilà une rencontre difficile à pronostiquer ! Les deux équipes doivent, en effet, faire face à une vague d’absences. Dallas devra se passer de Sterling Brown, de Willie Cauley-Stein mais surtout de Luka Doncic ! Le Slovène va réellement manquer aux Mavericks dans une telle rencontre et cela risque, selon moi, de jouer en faveur des Lakers. Si l’équipe de Los Angeles fera sans Horton-Tucker, Monk, Howard et probablement sans Anthony Davies, elle devrait pouvoir compter sur LeBron James pour ce match. Une présence qui peut faire toute la différence. Le besoin assez urgent d’enchaîner les résultats pourraient, de plus, pousser les Lakers à aller chercher cette victoire. Un pari qui vous permettrait de plus que doubler la mise (2.10).

