PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 décembre – NBA

Mon pronostic : Milwaukee gagne à Memphis (2.05)

Gros match à suivre cette en nuit en NBA entre les deuxièmes de chaque conférence. Retrouver Memphis à cette place à ce moment-là de la saison n’est qu’une demie surprise. La franchise est sur une série de six victoires consécutives dont les quatre dernières à domicile. Tout va bien pour les Grizzlies mais attention à Milwaukee qui ne comptent que deux défaites sur les dix dernières rencontres. Les Bucks comptent vingt succès depuis le début de la saison et cela ne m’étonnerait pas qu’ils arrivent à faire déjouer Memphis sur son parquet. Je m’attends à un gros match de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo. Je vous conseille donc de miser sur le succès de Milwaukee pour plus que doubler la mise !

Le MYMATCH :

Milwaukee gagne + Middleton marque plus de 19,5 pts + Morant marque plus de 19,5 pts (4.10)

