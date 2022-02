PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 février – NBA

Mon pronostic : Philadelphie s’impose face à Boston (2.00)

C’est une belle affiche entre deux bonnes franchises de la conférence Est. Si Philadelphie se montre assez irrégulier, cette équipe réalise d’excellents matches et peut battre n’importe quel adversaire. Malgré les nombreux départs et l’absence de la recrue phare, James Harden, les Sixers peuvent compter sur un monstrueux Joel Embiid, favori des bookmakers pour être MVP de la saison. Tyrese Maxey et Tobias Harris se montrent également très solides depuis le début de l’année. En face, Boston est sur une série de huit victoires de suite. Mais les succès en déplacement l’ont globalement été contre des adversaires largement à leur portée, ainsi que chez un Brooklyn bien diminué. Ce match va donc être plus compliqué, selon moi, pour les Celtics. C’est pourquoi je miserais sur un succès de Philadelphie. Un pari qui vous permet de doubler la mise (2.00).

