PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 novembre – NBA

Mon pronostic : les Lakers s’imposent face à Chicago (1.82)

Belle rencontre à suivre cette nuit entre les Lakers et Chicago. La franchise de Los Angeles est 7e à l’Ouest. C’est très poussif pour cette équipe depuis le début de saison. En témoigne ses six derniers matches avec trois défaites et trois victoires dont deux après prolongations. Les Bulls sont en back-to-back mais ne devraient pas en subir les méfaits vu qu’ils viennent de jouer sur le parquet des Clippers. Sans Vucevic, blessé, cela risque d’être très compliqué pour Chicago. Son remplaçant, Bradley va souffrir face à Davis. Je vous propose donc de miser sur le succès des Lakers pour une cote de 1.82 !

Pariez sur LA Lakers –Chicago ici !