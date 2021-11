PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 décembre NBA

Mon pronostic : Utah s’impose face à Philadelphie, plus de 210,5 points dans la rencontre et 14 rebonds de Rudy Gobert (2.90)

C’est une rencontre entre deux équipes en difficulté en ce moment. Le Jazz a, en effet, perdu quatre de ses cinq derniers matches. Malgré cette méforme, Utah reste une équipe très solide et capable d’embêter n’importe quel adversaire. L’équipe peut également compter sur un Rudy Gobert en forme cette saison. En face, Philadelphie ne va guère mieux. Les Sixers ont perdu leurs quatre dernières rencontres après avoir connu un bon début de saison. Ils subissent l’absence de trop nombreux joueurs et tout porte à croire que leur mauvaise série se poursuive. Je miserais donc sur la victoire du Jazz avec plus de 210,5 points dans la rencontre et 14 rebonds de Rudy Gobert. Un pari qui vous permettrait de presque tripler votre mise (2.90).

