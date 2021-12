PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 décembre – NBA

Mon pronostic : Philadelphie s’impose contre Brooklyn (1.92)

Voilà une rencontre bien plus compliquée à pronostiquer qu’elle n’y paraît ! Brooklyn, actuel leader de la conférence Est, reste sur trois victoires de suite. Mais il sera très compliqué, pour moi, d’aller chercher un quatrième succès avec autant d’absents pour cette prochaine rencontre. En effet, les Nets devront se passer de la moitié de leur effectif ! Sont indisponibles : Brown, Harden, Johnson, Bembry, Carter, Irving, Harrys, Millsap et Aldridge. Avec un adversaire aussi amoindri, Philadelphie aura difficilement meilleure occasion de s’imposer. Les Sixers ont perdu de manière décevante la nuit dernière et doivent à tout prix se rattraper. C’est pourquoi je miserais sur leur victoire. Un pari qui vous permettrait de presque doubler la mise (1.92).

