PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 février NBA

Mon pronostic : New York bat Brooklyn, au moins 20 points pour Fournier et Randle (4.10) !

Triste derby de New York au Madison la nuit prochaine ! A quelques jours du All Star Game, Knicks et Nets s'affrontent alors que les deux franchises traversent une période très compliquée. Brooklyn est beaucoup trop handicapée par les absences pour pouvoir espérer quelque chose. Surtout, les hommes de Steve Nash ont perdu sept rencontres de suite à l'extérieur. Les Knicks sont un plus armés donc je les vois l'emporter. Pour augmenter la cote, je vous propose d'y ajouter au moins 20 points de Julius Randle et d'Evan Fournier pour quadrupler votre mise (4.10) !

Pariez sur Knicks - Nets ici