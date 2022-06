PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 juin – Finale NBA

Mon pronostic : Golden State gagne à Boston (2.40)

La saison de NBA pourrait bien se terminer cette nuit. Golden State a pris un avantage primordial en s’imposant sur son parquet il y a trois jours. Dans une cinquième manche très serrée, les Warriors ont fait la différence dans le dernier quart-temps et se retrouvent désormais à un succès du titre. Pourtant Stephen Curry a réalisé une bien triste performance avec notamment neuf échecs en autant de tentatives à trois points. Je ne vois donc pas la superstar des Warriors passer à côté d’un second match de rang, ce qui me rend pessimiste pour Boston. Les Celtics avaient une nouvelle occasion en or de prendre un avantage conséquent mais se sont une de nouveau pris les pieds dans le tapis. Les coéquipiers de Jason Tatum me paraissent émoussés physiquement et l’apport du banc est quasiment inexistant pour pouvoir lutter contre les nombreuses armes offensives des Warriors. Je miserais donc sur un succès de Golden State. Un pari coté à 2.40.

Mon MyMatch de folie : victoire de Golden State, Curry inscrit au moins 30 points et Thompson au moins 20 points (6.00)

