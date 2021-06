PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 juin NBA – playoffs

Mon pronostic : victoire de Philadelphie face à Atlanta par au moins 6 points d’écart (1.78)

Atlanta m’impressionne. Je ne voyais pas les Hawks tenir la dragée haute aux Sixers dans cette série mais les voilà à égalité après quatre rencontres. Lors du match 3, Atlanta a pu compter sur un duo énorme composé de Bogdanovic (22 pts) et Young (25 pts et 18 passes décisives). Cette fois je ne pense pas qu’ils pourront réediter même performance. Philadelphie a l’avantage du terrain et je pense que la franchise de Pennsylvanie devrait l’emporter cette nuit et faire respecter la logique. Pour faire gonfler cette cote je vous propose même de jouer un écart avec le succès des Sixers par au moins 6 points d’écart. Un pari qui passe à 1.78. Embiid, qui est un peu passé à côté lors du dernier duel, devrait faire mieux. Il devrait porter son équipe à la victoire.

Mon MyMatch :

Victoire des Sixers + Embiid marque au moins 30 pts + Harris marque au moins 20 pts + Young marque au moins 25 pts (5.20)