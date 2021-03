PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Boston face à Utah (2.50) !

C’est la plus belle rencontre de cette nuit NBA. Les Celtics accueillent un Jazz qui connaît des difficultés en ce moment avec cinq défaites sur les neuf derniers matches. Rudy Gobert, auteur d’un record de rebonds effectués contre Golden State (28), s’est plaint des problèmes défensifs de son équipe. Rare de voir le Français tenir un tel discours. Cette nuit, sur le parquet de Boston, il faudra être plus solides face à des monstres comme Jayson Tatum ou Donovan Mitchell que je vois réaliser un grand match. Je pense même qu’ils vont porter leur équipe à la victoire qui n’a perdu qu’une fois lors de ses six dernières rencontres. La cote me paraît très intéressante et c’est un coup que je vous propose de tenter pour vous permettre, pourquoi pas, de plus que doubler votre mise (2.30)

