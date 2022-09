PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 septembre – Euro (H)

Mon pronostic : la France bat la Pologne par au moins 10 points d’écart (2.05)

Il est temps que l’équipe de France arrête de se faire peur. Après avoir déjà frôlé l’élimination face à la Turquie en huitième de finale, les Bleus ont vécu un scénario identique contre l’Italie, mercredi dernier. Qualifiés deux fois en prolongations, ils doivent enfin prouver qu’ils peuvent s’imposer avec la manière. Et ils affrontent aujourd’hui un adversaire surprenant mais abordable. La Pologne a, en effet, réalisé l’impensable en battant la Slovénie de Luka Doncic. Une magnifique performance pour une nation qui a déjà réussi sa compétition. Les Polonais ont un banc de touche beaucoup moins étoffé que celui des Français et risquent de subir le contrecoup d’un tel exploit. Je vois donc les Bleus se qualifier avec un écart de plus de 9,5 points.

Mon pari de folie : la France gagne par au moins 10 points d’écart et Fournier inscrit au moins 20 points (4.10)

