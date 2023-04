PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 avril - NBA

Mon pronostic : Golden State gagne à Sacramento (1.86) !

C'est le grand défi qui attend Golden State dans ces Playoffs ! Les Warriors n'auront jamais l'avantage du terrain, ce qui signifie qu'ils devront gagner au moins une fois à l'extérieur par série pour aller loin. La défaite lors du match 1 a dû rassurer Steve Kerr sur la capacité de ses joueurs à faire la différence dans les matches loins de chez eux. Je pense donc qu'ils vont tout faire pour l'emporter la nuit prochaine pour récupérer l'avantage et décrocher deux succès au Chase Center. Je mise donc sur une victoire des Warriors (1.86). Pour les plus joueurs, je conseille d'y ajouter au moins 25pts pour Curry et pour Fox via un Mymatch (3.45) !

Pariez sur Sacramento - Golden State ici