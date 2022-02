PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 février – NBA

Mon pronostic : Milwaukee bat Philadelphie, Antetokounmpo et Embiid marquent au moins 25 points (2.10)

Malgré des bilans quasiment semblables cette saison, les cotes sont très déséquilibrées entre Milwaukee et Philadelphie. Les Bucks sont 3e de la conférence Est et ont gagné contre Indiana après deux revers consécutifs. La place de leader n’est qu’à deux petits succès. Les Sixers sortent tout juste d’une débâcle face à Boston avec une très lourde défaite (135-87). Ils ont perdu Seth Curry et Andre Drummond en échange de James Harden qui est blessé. Forcément cela va être compliqué pour Philadelphie tant que ce dernier ne jouera pas. C’est pourquoi je miserais sur un succès des Bucks. Pour faire gonfler la cote je vous propose même de miser sur Antetokounmpo qui marque au moins vingt-cinq points. De l’autre côté, Embiid, énorme cette saison, devrait aussi se montrer. Un MyMatch coté à 2.10 !

