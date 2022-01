PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 janvier - NBA

Mon pronostic : Philadelphie gagne à Washington par au moins dix points (3.05)

En ce "Martin Luther King Day", je vous propose de parier sur la rencontre qui débutera à 20h entre Washington et Philadelphie ! Les Sixers sont presque injouables en ce moment. Sur les douze derniers matches, ils comptent dix succès ! C'est tout bonnement incroyable. Embiid est absolument énorme et je pense que la défense des Wizards va souffrir ce soir. Le Camerounais a inscrit trente-deux points, réalisé douze rebonds et trois passes décisives lors de la victoire de sa franchise à Miami, 3e de la Conférence Est. On annonce Bradley Beal absent à Washington qui reste sur un revers à domicile face à Portland. Je m'attends une nouvelle fois à une défaite ce soir. Je pense même que Philadelphie va s'imposer par au moins dix points d'écart pour tripler la mise !

