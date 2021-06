PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 juin NBA

Mon pronostic: Milwaukee bat Brooklyn et plus de 219 points dans le match (2.45).

Suite des playoffs NBA cette nuit avec cette nouvelle opposition entre Milwaukee et Brooklyn. Déjà 3-2 pour les Nets dans cette série. Ils restent d’ailleurs sur un joli succès 114 à 108 sur leur parquet avec un match incroyable de Kevin Durant. L’ailier a terminé la rencontre avec 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives. Mais j’ai envie de voir un match 7 et je suis convaincu que les Bucks réagiront. Surtout qu’ils peuvent toujours compter sur Giannis Antetokounmpo ou encore Jrue Holiday. C’est pourquoi je vois Milwaukee bat Brooklyn et plus de 219 points dans le match!

