PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 18 janvier 2023 - NBA

Mon pronostic : Miami s'impose à la Nouvelle Orléans (1.72)

Certes, les Pelicans sont troisièmes à l'Ouest et ont un très joli bilan à domicile (17-5). Pourtant, ils doivent faire face à une cascade de blessés, avec notamment Zion Williamson et Brandon Ingram. Face à des équipes moyennes (comme Detroit ou Washington), ça passe. Mais face à des franchises plus solides (Cleveland, Boston ou Dallas), ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué ... Miami fait partie de la deuxième catégorie, malgré l'absence de Kyle Lowry. Les deux victoires en back to back face à Milwaukee il y a quelques jours sont très prometteuses. Et même si leur récente défaite sur le parquet d'Atlanta a pu leur mettre un coup au moral, je pense que le Heat va se relever et l'emporter à la Nouvelle Orléans !

Mon MyMatch :

Victoire de Miami

+ Jimmy Butler marque au moins 20 points

+ CJ MC Collum marque au moins 25 points

Cote : 4.80

Mon Super Combo :

MyMatch sur Pelicans - Heat

+ Victoire de Dallas

+ Victoire de New York

+ Victoire de LA. Lakers

+ S. Gilgeous-Alexander (OKC) inscrit au moins 25 points

+ Ja Morant (Memphis) inscrit au moins 25 points

+ Darius Garland (Cleveland) inscrit au moins 20 points

Cote totale : 62.94