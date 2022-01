PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 18 janvier – NBA

Mon pronostic : Golden State s’impose face à Detroit, Curry marque plus de 24,5 points et Cunningham plus de 19,5 points (MyMatch : 4.40)

C’est une affiche très déséquilibrée cette nuit au Chase Center. Golden State n’est pourtant pas en forme ces dernières semaines, avec six défaites lors des dix dernières rencontres, dont cinq en déplacement. C’est donc une bonne nouvelle pour les Warriors que de disputer ce match à domicile, où ils sont intraitables, contre le quatorzième et avant-dernier de la conférence Est. Detroit est, en effet, en très grande difficulté. Les Pistons présentent pourtant un bilan similaire à leur adversaire sur les derniers résultats, avec, cependant, une grande majorité de succès dans leur enceinte. Cette franchise ressemble plus à un centre de formation cette saison et aura beaucoup de mal à décoller au classement, malgré un très bon Cade Cunningham. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Golden State, avec plus de 24,5 points inscrits par Steph Curry et plus de 19,5 points marqués par Cunningham. Un MyMatch coté à 4.40.

