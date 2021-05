PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 18 mai NBA

Mon pronostic : Indiana bat Charlotte avec +227,5 pts dans le match (2.95) !

Début des play-in cette nuit à l'Est avec l'opposition entre Indiana et Charlotte. Les Pacers ont mieux terminé la saison régulière et sont favoris face aux Hornets qui restent sur 5 défaites consécutives. La marche risque d'être un peu haute pour eux, d'autant plus qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures (LaMelo, Hayward...). Je pense que l'ailier Domantas Sabonis peut faire très mal à l'intérieur contre cette équipe décimée. C'est pour cela que je vous conseille d'aller sur une victoire d'Indiana contre Charlotte. Ajoutez à cela -227,5 points dans le match pour pratiquement tripler la mise (2.95). A partir des play-offs les défenses sont beaucoup plus organisées donc on ne doit pas s'attendre à une pluie de points. Et si vous voulez payer l'addition demain lors de la réouverture des terrasses, je vous conseille de jeter un coup d' œil sur les MYMATCH que je vous ai préparé. Bonne chance !

Victoire de Boston contre Washington avec -233,5 pts dans le match (3.10)

