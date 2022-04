PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 19 avril Playoffs NBA

Mon pronostic : Phoenix domine New Orleans, 25pts pour Booker et McCollum (5.00) !

C'est le duel le plus déséquilibré de ce premier tour de Playoffs NBA ! Phoenix, meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, affronte New Orleans qui a dû passer par le Playin pour arracher sa qualification. Le match 1 a facilement été remporté âr les Suns (110-99) et je me dis que le scenario risque de se répéter la nuit prochaine. Je conseille donc de miser sur un MyMatch : victoire des Suns, au moins 25pts pour McCollum et Booker et treize rebonds pour Valenciunas (5.00) !

