PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 19 octobre – NBA

Mon pronostic : Dallas gagne à Phoenix (2.55)

Ces deux franchises restent sur une série dantesque en quart de finale des playoffs la saison dernière. Dallas s’était imposé lors du septième match sur le parquet de Phoenix (123-90). Une démonstration avant de tomber en finale de conférence Ouest. Un beau parcours tout de même pour les coéquipiers de Luka Doncic qui sera important cette nuit pour bien faire débuter son équipe. Cependant, les Suns voudront prendre leur revanche même si, à mon sens, ils ont laissé passer leur chance. De plus il y a un froid entre le coach Williams et Ayton. Je me dis que les Mavericks ont un joli coup à jouer pour une cote de 2.55 ! Si vous voulez prendre plus de risques, je vous propose de parier sur ce succès avec au moins 211 points dans la rencontre (3.50).

Le combiné jackpot de Stephen :

Banchero (Orlando) marque au moins 20 pts à Detroit (3.85)

Beal (Washington) marque au moins 25 pts (2.20)

Durant et Irving (Brooklyn) marquent respectivement au moins 30 et 25 pts contre la Nouvelle-Orléans (3.90 via MYMATCH)

Towns (Minnesota) marque au moins 25 pts (2.15)

Cote totale : 71.02